Хохлов третьим будет. Футбольный "Сочи" ищет главного тренера

Бывший наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов может сменить на посту главного тренера ФК "Сочи" Александра Точилина. Слухи об увольнении нынешнего руководителя команды ходят уже несколько недель, а список кандидатов ему на замену разросся до трех фамилий.

Хохлов и сам был уволен из "Динамо" после 12-го тура премьер-лиги, когда "бело-голубые" проиграли три матча подряд, напоминает Чемпионат.Com. "Сочи" под руководством Точилина идет на последнем месте в премьер-лиге, набрав 13 очков после 16 матчей.

Хохлов пополнил список потенциальных кандидатов на пост в клубе из столицы Олимпийских игр-2014. Ранее сообщалось, что руководители "Сочи" рассматривают возможное приглашение в команду главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова и экс-наставника "Ростова" и казанского "Рубина" Курбана Бердыева.