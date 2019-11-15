Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой и выходит из ALBA

Боливийские власти приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. В соответствии с этим венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел республики Карен Лонгарик. Кроме того, Боливия выходит из регионального объединения ALBA. По словам Лонгарик, страна уже не является частью соглашений альянса. Также власти Боливии думают о выходе из соглашения УНАСУР (Союз южноамериканских наций).

Карен Лонгарик рассказала, что за последние дни прекращены полномочия 80 процентов дипломатов, которые были назначены в период нахождения у власти бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщает портал Erbol.

Глава МИД республики отметила, что нынешние власти Боливии серьезно пересматривают отношения с Венесуэлой и Кубой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии совсем нет власти. По его словам, эта страна находится на пороге хаоса.