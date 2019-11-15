Реконструкция на Мойке: зачем доцента-расчленителя одели в бронежилет и каску

"Не хочет еще раз переживать эту трагедию", — так адвокат петербургского доцента Олега Соколова объяснил отказ своего подзащитного подписывать апелляцию с прошением о его переводе под домашний арест. Впрочем, несмотря на отсутствие явного согласия со стороны обвиняемого, выпустить историка-расчленителя из СИЗО все-таки попросили. Дескать, негоже ему сидеть в одной камере с преступником-рецидивистом, поскольку в таких условиях "морально подавленный человек может лишиться рассудка".

Правда, каких-либо помутнений за Соколовым пока не замечено. Он, напротив, мыслит вполне рационально: в частности, опасается, что из Интернета теперь могут исчезнуть записи его лекций. Да и вообще, судя по всему, постоянно беспокоится о своей научной карьере, а также, видимо, о карьере реконструктора. Ведь за решеткой-то войска в атаку не поведешь, и в Наполеона Бонапарта не переоденешься. Хотя именно сегодня убийце все-таки пришлось примерить новый наряд.

Его не сразу распознаешь среди толпы людей в строгом штатском: бронежилет и каска, весь в черном с головы до ног. Это его очередная реконструкция, но уже не историческая, а для выяснения обстоятельств убийства.

Из дома, куда который день люди приносят цветы к стихийному мемориалу с печальными гвоздиками, Олег Соколов, не поднимая взгляд и будучи пристегнутым наручником к конвоиру, следует на набережную реки Мойка.

"Здесь проходила проверка показаний на месте. Олег Валерьевич подробно рассказал, что происходило. Регулярно срывался на слезы, приходилось даже прерывать следственные действия. Он говорил о том, что очень сильно сожалеет о том, что сделал, содействовал следствию, никаких противодействий не оказывал, статьей 51-й Конституции РФ не воспользовался", — говорит Александр Почуев, адвокат Олега Соколова

Из заносчивого, высокомерного и эпатажного лектора, каким описывали его знакомые и студенты, он все больше превращается в беспомощного, страдающего и, вероятно, не совсем здорового старика. Каждый день рыдает, кается, хочет помочь семье убитой, сидит в "Крестах" с рецидивистом, а для себя требовал в заключении лишь книги и очки. Да и адвокат регулярно говорит, что против доцента развернута беспрецедентная травля. А значит, бронежилет и каска вполне оправданы. Будто весь мир его уже не просто осудил, но больше того, готов исполнить самолично приговор.

"Понятно, что есть люди, которые хотят проявить месть народа, есть анонимные угрозы в Интернете. Есть, вероятно, опасность покушения на Соколова, и, наверное, следственные органы об этом знают, и тогда эти меры оправданы", — считает Владислав Гриб, член Общественного совета при МВД России.

Вот кадры следственного эксперимента с участием Андрея Чикотило. На нем лишь фланелевая рубашка, брюки и узнаваемые очки в толстых линзах. 53 жертвы. Никаких мер дополнительной безопасности. Здесь можно возразить: мол, было давно, не то что правоохранительная система, целая страна поменялась. Но вот видео следственного эксперимента битцевского маньяка Александра Пичушкина. 49 убитых. И снова ни бронежилета, ни каски. Неужели покарать их нашлось бы меньше желающих, чем доцента Соколова? Конечно, нет. Ведь, вероятно, и бронежилет, и каска, защищают Соколова не от реальных угроз, а от будущего приговора.

"По нашим данным, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности с отсылками на то, что в обществе развязана беспрецедентная травля. Возможно, именно появление в бронежилете и в каске делает некоторые отсылки к жертвенности Соколова, что его могут растерзать. Ну, а как известно, у нас любят жалеть тех, кто идет на каторгу. Конечно, элемент постановочный в этом есть", — считает Виктор Смирнов, корреспондент 47news.ru

Вызвать сочувствие, сострадание и жалость. Ведь невозможно бояться того, кого ты снисходительно жалеешь, не так ли? И пока защита Соколова, видимо, отлично отрабатывает вверенное ей дело. Девочка, ныряющая в черные воды ночной Мойки, сегодня уже в Михайловском замке на постоянной экспозиции Русского музея клеит скотчем к вековым стенам портрет Олега Соколова в наполеоновском мундире.

Этот остросюжетный многосерийный фильм будут смотреть внимательно, разбирая каждую деталь. И, судя по всему, как и в хорошем романе, главного героя Соколова, а значит и зрителя, будут ждать значительные сюжетные повороты и личностные трансформации.