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15 ноября 201922:30

Евро-2020. Греция победила Армению в пользу Финляндии

EPA

Стартовал второй игровой день ноябрьского отборочного турнира к футбольному чемпионату Европы 2020 года. В группе "J" определился второй участник финального турнира. Им стала сборная Финляндии, которая переиграла дома Лихтенштейн – 3:0. Команда Греции была сильнее Армении (1:0) и помогла финнам.

Надо признать, что в группе, где главным фаворитом была и осталась итальянская "Скуадра адзурра", на второе место могли претендовать и греки, и боснийцы, и армяне, и финны. Но именно в таком порядке, поскольку на стороне Греции и Боснии и Герцеговины был опыт, а за Армению и Финляндию "голосовал" энтузиазм нового поколения игроков.

Как ни странно, но лучшими вслед за Италией стали представители футбольной Суоми, которые победили прямых конкурентов, а в предпоследнем туре почти формально выиграли у аутсайдеров из Лихтенштейна.

Матч Армения – Греция мог повлиять на распределение мест в группе, но только в том случае, если бы финны дали осечку в игре с "футбольными карликами", а армяне победили бы греков. Увы, но ни то, ни другое не случилось. Греция выиграла в Ереване благодаря единственному голу Лимниоса. Сами эллины никуда не попали, но и сборную Армении лишили всех надежд...

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