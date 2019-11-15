Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить вторую серию свободных заездов перед Гран-при Бразилии. На машине россиянина возникли неполадки в работе двигателя, наш спортсмен на последнем круге потерял управление болидом и врезался в заграждения.

Тренировочные заезды были после этого остановлены красными флагами, сессия не была возобновлена. Стоит отметить, что и на машине напарника Квята Пьера Гасли также возникли проблемы с двигателем, но он сумел избежать столкновения с барьерами. А вот поляку Роберту Кубице не повезло в самом начале сессии: он также попал в аварию и не смог показать зачетного времени.

Выиграл вторую тренировку на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в Сан-Пауло немец Себастьян Феттель из Ferrari со временем 1 мин. 9,217 сек. Вторым был его партнер по команде Шарль Леклер, в шестерку лучших вошли также Макс Ферстаппен (Red Bull), Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон (оба – Mercedes) и Кевин Магнуссен (Haas). У Квята – 14-е время дня.