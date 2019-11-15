Помпео разъяснил позицию Вашингтона по Голанским высотам и Крыму

Майк Помпео разъяснил, почему США признают Голанские высоты территорией Израиля и при этом отказываются признавать Крым российским. Во время выступления в Хьюстоне он сообщил, что США "просто признали реальность на земле и историю, существовавшую в конкретном месте".

"Ситуация очевидно разная", — приводит слова госсекретаря США РИА Новости. Он отметил, что в мире много "спорных мест", и каждое имеет свои "фактические обстоятельства". Они могут противоречить существующим международным нормам и понятиям. Там, где эти нормы выстраиваются, США признает их, заявил Помпео. В этом, по его словам, и заключается логика, согласно которой Вашингтон видит разницу между Крымом и Голанами.

Декларация о признании США суверенитета Израиля над Голанскими высотами была подписана Трампом в апреле 2019 года. Этот шаг – один из многих спорных шагов Трампа в сфере палестино-израильского урегулирования.