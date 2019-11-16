Американский пограничник ранил россиянина

Американский пограничник ранил гражданина РФ из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.

"Около 19:15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона, — цитирует сообщение телеканал "Россия 24". — При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого".

Уточняется, что пострадавший гражданин России был доставлен вертолетом в больницу города Феникс с ранениями, не несущими угрозу для жизни. "Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении", — говорится в документе.

Имя россиянина, а также то, с какой стороны он предположительно пытался пересечь границу, не уточняется.