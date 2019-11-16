Матвиенко: мировое сообщество добьется отмены американских санкций против Кубы

Валентина Матвиенко находится с визитом на Кубе. Спикер Совета Федерации возложила венок к Могиле неизвестного борца за независимость Кубы.

На встрече с председателем Госсовета республики Валентина Матвиенко заявила: мировое сообщество добьется отмены американских санкций против Кубы, которые являются грубейшим нарушением международного права.

"Российско-кубинские отношения в последние годы находятся на подъеме, нарастает активность, динамика диалога на высшем уровне, на уровне правительств, министерств, ведомств, Министерств иностранных дел и, конечно же, на уровне парламентов растет интенсивность наших контактов", — приводит слова Матвиенко телеканал "Россия 24".