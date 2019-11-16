Две картины Рембрандта попытались украсть из Даличской галереи в Лондоне

Две картины Рембрандта с выставки Rembrandt's Light попытались украсть из Даличской галереи в Лондоне.

Правоохранители оперативно прибыли на место после того, как в галерее сработала сигнализация поздно вечером в среду, 13 ноября. Полицейским не удалось задержать злоумышленников, так как во время погони один из них распылил в лицо офицеру неизвестное вещество. Позднее картины были обнаружены в разных местах галереи.

В настоящее время проводится расследование, сообщает РИА Новости. Для того, чтобы полицейские смогли все проверить более тщательно, выставка и галерея будут временно закрыты.

Представители Даличской галереи не уточнили, какие полотна голландского художника пытались украсть злоумышленники.

В экспозиции, открывшейся 4 октября, представлено 35 работ Рембрандта, в том числе "Девушка, купающаяся в реке" (Национальная галерея Лондона), "Ужин в Эммаусе" (Лувр), "Филемон и Баквида" (Национальная галерея искусства в Вашингтоне) и другие.