Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

На Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне завершились групповые состязания. В группе Андре Агасси россиянин Даниил Медведев играл против русского немца Александра Зверева. Наш спортсмен потерпел третье поражение на дебютном для себя соревновании года и зачехлил ракетку.

После того, как Рафаэль Надаль в этой же группе выиграл у грека Стефаноса Циципаса, Звереву в игре с Медведевым нужна была только победа, и он ее добился – 6:4, 7:6. Немецкий теннисист вышел в полуфинал турнира АТР, опередив первую ракетку мира Надаля. Медведев же проиграл в столице Великобритании все три матча.

Напомним, что из другой группы, которая носила имя Бьорна Борга, в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и швейцарский теннисист Роджер Федерер. Теперь в полуфиналах Федерер встретится с Циципасом, а Тим – со Зверевым. Победитель турнира определится в воскресенье, 17 ноября.