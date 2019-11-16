В жилом доме под Тулой вспыхнул пожар, погибли женщина и ребенок

В Узловой (Тульская область) произошел пожар в жилом доме. В огне погибли женщина и ребенок. Их личности устанавливаются, передает РИА Новости.

ЧП произошло в доме по адресу: улица Беклемищева, 23. Обстоятельства трагедии выясняются.