Чемпионат КХЛ. Рижское "Динамо" разгромило "Витязь"

Матчем в столице Латвии между местным "Динамо" и подмосковным "Витязем" завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Хозяева льда были на голову сильнее команды из Московской области и выиграли с "сухим" разгромным счетом 4:0.

Правда, после первого гола, который на 10-й минуте забил Эштон, гости почти до конца второго периода сохраняли интригу. И даже вторая шайба в исполнении Мейи еще не давала рижанам права думать, что дело сделано. Но в третьей 20-минутке Сетдиков и Джериньш довели матч до победы "Динамо".

"Витязь" потерпел восьмое поражение в девятом по счету матче, но, тем не менее, сохраняет третью позицию в Западной конференции КХЛ. У рижского "Динамо" вторая победа в семи последних встречах и латвийский клуб занимает 10-е место на Западе, в 6 очках от попадания в плей-офф.