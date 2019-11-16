Форвард "Краснодара" Берг вывел сборную Швеции на Евро-2020

Завершился очередной игровой день в отборочном цикле футбольного чемпионата Европы. Определились финалисты Евро-2020 в группе под литерой "F". Компанию сборной Испании, досрочно завоевавшей путевку в финал, составила команда Швеции, в принципиальном матче победившая соперников из Румынии – 2:0.

В этой группе испанцы провели тренировочную разминку с командой Мальты (7:0), а футболисты Норвегии разгромили сборную Фарерских островов (4:0). А вот в Бухаресте в матче Румыния – Швеции игра шла за реальное второе место в группе и футболисты "Тре крунур" смогли победить хозяев.

При этом героем матча стал Маркус Берг, который на клубном уровне выступает за российский "Краснодар". На 18-й минуте он открыл счет после паса Форсберга, а на 34-й уже сам выступил в роли ассистента, когда мяч в ворота румын забивал Квайсон. Результат первого тайма остался на табло и во втором. Хозяева не смогли даже "размочить" счет и потеряли шансы на финал турнира.

У сборной Испании после 9-го тура стало 23 очка, шведы набрали 18 турнирных баллов и на 4 очка опережают Румынию и Норвегию, которые шансов на участие в финале Евро-2020 лишились. У футболистов Фарер и Мальты по 3 очка и им предстоит в последнем туре борьба за 5-е место в таблице.

Два матча сыграны в группе "D": Швейцария — Грузия — 1:0, Дания — Гибралтар — 6:0. Здесь положение такое: Дания — 15 очков, Швейцария — 14, Ирландия — 12, Грузия — 8, Гибралтар — 0. Вопрос о двух финалистах первенства Европы решится в этом квинтете в последнем туре, когда состоятся матчи Ирландия — Дания, Гибралтар — Швейцария. Кажется, что швейцарцы после потенциального успеха в игре против аутсайдеров займут одно из двух первых мест, а вот ирландцам и датчанам предстоит в очном споре решать судьбу второй путевки.