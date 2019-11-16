Взрыв в Багдаде: шесть человек погибли, 30 получили ранения

Число погибших в результате взрыва, который прогремел в центре Багдада вечером в пятницу, 15 ноября, увеличилось до шести. Такие данные сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на источник в МВД Ирака.

Число раненых возросло до 30 человек. Ранее СМИ сообщали о четырех погибших и 20 пострадавших.

Заминированный автомобиль был взорван у главной площади иракской столицы Тахрир, где собралось большое количество протестующих, сообщает ТАСС.

С начала октября в Ираке продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, коррупции и высокой безработицы среди молодежи. Практически везде они сопровождаются беспорядками и насилием. Протестующие требуют отставки действующего правительства, а также проведения досрочных выборов в парламент.

Во время протестов в результате столкновений погибли уже более 320 человек. Жертвы есть и среди сотрудников сил безопасности, и среди протестующих. Более 15 тысяч человек пострадали.