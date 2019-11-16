Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Боливию

Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Боливию. В стране неспокойно. Так, в крупном боливийской городе Кочабамба в ходе протестов погибли пять человек. Десятки митингующих задержаны, полиция использует слезоточивый газ. У участников протестов было изъято огнестрельное оружие, передает РИА Новости.

В Боливии в настоящее время нет организованных туристических групп россиян. Тем, кто путешествует в одиночку, рекомендовано соблюдать все меры безопасности, быть предельно осторожными, избегать мест проведения акций протеста и не вмешиваться в эти акции.

Жители Боливии протестуют против Жанин Аньес – временного президента страны. Она заняла этот пост после того, как Эво Моралес покинул Боливию, объявил об отставке и скрылся в Мексике.