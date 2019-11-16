Из сектора Газа по Израилю были запущены две ракеты

Из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева на юге Израиля были запущены две ракеты. Обе перехватила система ПРО "Железный купол", сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее на юге Израиля прозвучали сигналы предупреждения о ракетном обстреле, передает РИА Новости.

В ночь на 12 ноября после ликвидации ВВС Израиля командира палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) в Газе Бахи Абу аль-Ата на границах палестинского анклава произошло крупнейшее за последние месяцы обострение. Взаимные удары продолжались 12 и 13 ноября. По данным властей Газы, 34 палестинца погибли, более 100 получили ранения. Утром 14 ноября власти Израиля и "Исламский джихад" договорились о перемирии.

Однако позднее 14 ноября СМИ сообщили, что в ответ на несколько произведенных из сектора Газа ракетных пусков военные Израиля возобновили авиаудары по районам анклава.