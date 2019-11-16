Подросток, открывший стрельбу в школе в Калифорнии, умер

Подросток, 14 ноября устроивший стрельбу в школе в городе Санта-Кларита (штат Калифорния, США) и убивший двух учащихся, скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал NBC.

Согласно информации правоохранительных органов, подозреваемого звали Натаниэль Берхоу. Ему было 16 лет, он учился в той же школе.

По данным управления шерифа округа Лос-Анджелес, подозреваемый открыл стрельбу в помещении школы и ранил пятерых учащихся. Позднее двое из них умерли, напоминает ТАСС.

Как отметили правоохранители, молодой человек тщательно спланировал нападение. Его мотивы пока не уточняются.