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Стрельба в Америке 50 минут назад

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16 ноября 201905:12

Подросток, открывший стрельбу в школе в Калифорнии, умер

EPA

Подросток, 14 ноября устроивший стрельбу в школе в городе Санта-Кларита (штат Калифорния, США) и убивший двух учащихся, скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал NBC.

Согласно информации правоохранительных органов, подозреваемого звали Натаниэль Берхоу. Ему было 16 лет, он учился в той же школе.

По данным управления шерифа округа Лос-Анджелес, подозреваемый открыл стрельбу в помещении школы и ранил пятерых учащихся. Позднее двое из них умерли, напоминает ТАСС.

Как отметили правоохранители, молодой человек тщательно спланировал нападение. Его мотивы пока не уточняются.

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