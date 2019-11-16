Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

В Благовещенске проходит суд над сотрудником ЧОП "Сириус-А" Ермоловым Олегом – охранником Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, где 19-летний студент устроил стрельбу. Ермолов не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Однако на заседании суда он заявил, что не считает себя виновным. Обвиняемый признался, что не понимает, за что задержан, передает ТАСС. "Я действовал по инструкции, ничего не нарушил", — отметил он.

Сотрудник ЧОП рассказал, что своевременно вызывал МЧС, отправил людей за угол и стал охранять вход. Он также сообщил о ЧП директору.

В результате стрельбы погибли два человека, включая стрелка. Трое получили ранения.

Расследуются уголовные дела по статьям "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека".