Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. Экс-обладатели Кубка Стэнли из "Вашингтона Кэпиталз" принимали на домашнем льду "Монреаль Канадиенс". Гости, у которых на распасовке блистал Татар, оказались сильнее – 5:2.

После затянувшейся разведки канадцы в течение 8 минут второго периода забросили в ворота "капиталистов" четыре гола. Отличились Дано, Уэбер, Уил и Сузуки, а Татар записал на свой счет три очка за результативные передачи.

Только после этого хозяева немного активизировались и сначала российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин один гол отыграл, а затем его напарник Евгений Кузнецов сократил отставание до "+2". Но большего столичный клуб сделать не смог. Мало того, когда хозяева сняли голкипера, то тот же Татар забил пятый гол в пустые ворота.