Даниил Медведев: у меня ничего не получается с первого раза

Российский теннисист Даниил Медведев, который на своем дебютном Итоговом турнире АТР проиграл все три матча на групповом этапе и не сумел выйти в плей-офф, отметил, что пока не разобрался в причинах стол неуверенного выступления. Накануне россиянин уступил немцу с русскими корнями Александру Звереву.

"Пока я не могу точно сказать, в чем причина [неудачного выступления], — цитирует россиянина портал Asaptext.Com. – Могу только констатировать банальные вещи, что теннис состоит из множества мелочей, и многие из них зависят от вещей, напрямую с игрой не связанных – от твоего самочувствия, настроения".

"У меня случилась одна тяжелая неделя вне корта, и она ударила по уровню игры на турнире в Париже. А потом я не смог вернуться на прежний уровень. Может ли это быть последствием предыдущих результатов? Вполне возможно, хотя я не уверен. Я не считаю, что мне нужно было раньше проигрывать, чтобы лучше выступить на итоговом", — сказал Даниил.

По словам российского игрока, "это был тяжелый опыт": "Однако, я и раньше всегда говорил, что для меня важнее всего испытывать что-то новое. И вот — я впервые сыграл на итоговом. И я искренне надеюсь, этот опыт мне поможет, если я еще попаду на итоговый турнир в ближайшие годы".

Медведев, улыбаясь, отметил, что пытался вспомнить, получалось ли у него когда-нибудь что-нибудь с первого раза: "Речь идет, например, о том, что я впервые приехал на "Большой шлем" и сумел дойти хотя бы до полуфинала. Что-нибудь подобное. По-моему, никогда не получалось. Так что мне нужно попробовать, прежде чем у меня начнет получаться".