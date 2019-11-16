Гавриков забивает за "Коламбус". "Синие жакеты" побеждают

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день. Еще один российский хоккеист сумел отличиться в матче регулярного чемпионата. Владислав Гавриков открыл счет в игре "Коламбус Блю Джакетс" – "Сент-Луис Блюз". "Синие жакеты" сумели выиграть в дополнительное время – 3:2.

Гавриков забил первый гол хозяев на 9-й минуте, но затем инициатива перешла к гостям, у которых две шайбы в концовке первого и начале второго периода забили Макикерн и Шенн. "Жакеты" отыгрались лишь на 42-й минуте (Дюбуа), но зато в овертайме использовали свой шанс (Веренски) и победили.