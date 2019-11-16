В США произошла стрельба на футбольном матче, два человека ранены

Не менее двух человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во время футбольного матча в городе Плезантвилл (штат Нью-Джерси, США). О происшествии сообщил телеканал АВС, ссылаясь на местные власти.

Как уточняется, выстрелы раздались во время матча между школами Камдена и Плезантвилла вечером в пятницу, 15 ноября. Пострадавших доставили в больницу.

Информации о задержаниях пока не было, сообщает РИА Новости.