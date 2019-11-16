Чемпионат НХЛ. "Питтсбург" Малкина не справился с "дьяволами"

Матчем в Нью-Джерси, где местные "Дэвилз" принимали экс-чемпионов Национальной хоккейной лиги из "Питтсбург Пингвинз", завершился очередной игровой день заокеанского хоккея. Матч получился не слишком зрелищным и хозяева сумели выиграть у команды Евгения Малкина с футбольным счетом 2:1.

Российский лидер "пингвинов" на сей раз оказался в тени и завершил игру с показателем полезности "-1". При этом гости последовательно проиграли два периода с одинаковым счетом 0:1 – у "дьяволов" отличились Зэйджак и Колман. Лишь в концовке игры "Питтсбург" стал немного походить на былого обладателя Кубка Стэнли и Джонсон сократил счет, но на большее гостей не хватило.