Гендиректор ЧОПа арестован на два месяца после стрельбы в колледже в Благовещенске

Благовещенский городской суд арестовал генерального директора ЧОПа "Сириус-А" Сергея Андрющенко до 14 января. Сотрудник данного ЧОПа впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где позднее произошла стрельба.

15 ноября Андрющенко было предъявлено обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По данным правоохранителей, генеральный директор ЧОПа принял на работу мужчину, у которого не было разрешения на охранную деятельность.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте Андрющенко, напоминает РИА Новости.

По словам адвокатов обвиняемого, ранее у Андрющенко не было судимостей. Он является ветераном боевых действий, женат, имеет несовершеннолетних детей.

14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент открыл стрельбу. В результате ЧП погиб его ровесник, пять человек получили ранения. Трое были прооперированы, двоим врачи оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Охранника колледжа задержали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек.

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать конфликт стрелка со сверстниками.