Столица Кубы Гавана отмечает 500-летие

Столица Кубы сегодня отмечает свое 500-летие. Гавана считается одной из красивейших столиц мира, ее центр находится под охраной ЮНЕСКО.

К празднику завершили реставрацию двух тысяч зданий и памятников, сообщает телеканал "Россия 24".

Весьма своеобразный "подарок" на юбилей Гаваны Кубе преподнесли США — Вашингтон расширил свои санкции. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что в черный список добавлены пять гостиниц, принадлежащих кубинским военным.