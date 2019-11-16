Как взять кредит и не набрать проблем: советы коллекторов

Вице-президент "Национальной ассоциации коллекторов" Александр Морозов рассказал, как нужно брать кредит, чтобы не получить в придачу проблемы.

Эксперт посоветовал перед тем, как взять кредит, устроить "краш-тест" – попробовать прожить на те средства, которые остались бы, если бы кредит выплачивался уже сейчас. Ежемесячный платеж не должен превышать 30 – 40 процентов от дохода, передает РИА Новости. "Краш-тест" поможет взвесить свои финансовые возможности.

Также коллекторы советуют внимательно читать договор перед оформлением кредита, чтобы понять свои права и обязанности. Лишь 25 процентов клиентов вчитываются в договор, отметил Морозов.

Еще один совет – не пренебрегать закрывающими документами: даже сто рублей могут стать просроченной задолженностью, которую затем придется урегулировать.