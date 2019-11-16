Предтеча "Калибра": рассекречены документы о первой в СССР крылатой ракете

"Росатом" обнародовал материал, который ранее носил высшую степень секретности. Это приказ о создании П-5 – первой в СССР крылатой ракеты. Она является "предтечей" современных "Калибров", получивших широкую известность во время антитеррористической операции российских ВКС в Сирии.

На сайте госкорпорации в специальном историческом разделе выложены факсимиле документов, связанных с ядерной индустрией СССР и, в частности, с атомным проектом. Среди прочих секретных документов есть приказ для Опытного конструкторского бюро №52, обязывающий создать 40 "экспериментальных самолетов-снарядов" системы П-5. Они должны были использоваться на субмаринах.

П-5, оснащенная ядерной боеголовкой, стала первой в мире крылатой ракетой морского базирования, крыло которой раскрывалось автоматически после старта (до этого все ракеты собирали перед стартом либо предварительно раскрывали их крыло). По свидетельствам ряда очевидцев, Владимир Челомей – легендарный конструктор пятьдесят второго ОКБ – придумал схему автоматического раскрытия крыла, распахивая створки окна. По другой версии, идея осенила его, когда он увидел птицу, покидающую дупло. Найденное решение стало классикой и использовалось как в отечественном, так и в мировом ракетостроении.

Крылатые ракеты П-5 могли поражать объекты на побережье и в глубине территории, были способны нести как фугасный, так и ядерный заряд. Первый запуск такой ракеты состоялся в ноябре 1957 года, передает РИА Новости.