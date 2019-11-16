Белый дом: новый раунд слушаний по импичменту Трампу - пустая трата времени

Пустая трата времени. Так Белый дом назвал новый раунд слушаний по импичменту Трампу.

Это было второе публичное слушание, и его провели с бывшим послом США на Украине Мари Йованович, сообщает телеканал "Россия 24". В заявлении Белого дома сказано: она под присягой дала показания, что не знает ни о каких нарушениях со стороны Трампа.

Президент США оказался в центре скандала из-за июльского телефонного разговора с украинским коллегой. Якобы Трамп пытался надавить на Зеленского и заставить его начать расследование в отношении своего главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена.