Димитрис Итудис: ЦСКА реабилитировался за прошлое поражение в Евролиге

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен действиями своих баскетболистов в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги против турецкого "Фенербахче". Также греческий специалист поблагодарил армейских болельщиков за поддержку.

"Нужно было выходить и биться, и мы сегодня так и сделали. ЦСКА контролировал игру именно по борьбе. Мы реабилитировались после нашего предыдущего матча Евролиги в Виллербане. Спасибо болельщикам за созданную атмосферу", – приводит слова Итудиса официальный сайт красно-синих.

Напомним, что ЦСКА на домашнем паркете обыграл "Фенербахче" со счетом 88:70 и возглавили турнирную таблицу Евролиги.