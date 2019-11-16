Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы. Вручение состоялось 16 ноября в Торонто. В воскресенье же пройдет официальная церемония введения россиянина в Зал славы.

Помимо Зубова перстни получили трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка канадка Хейли Уикенхайзер, генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк – самый успешный действующий наставник Национальной ассоциации студенческого спорта.

Торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы состоится в Торонто 17 ноября.