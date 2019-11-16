Тысячи жителей ЛНР отстались без воды

Девять поселков в Луганской народной республике в пятницу остались без воды. Жители ЛНР снабжаются водой с Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции, а остальной объем республика получает с территории, подконтрольной Киеву, по Петровскому магистральному водоводу.

Как объяснили украинские власти, прекращение подачи воды связано с аварией на водоводе. Сроки ликвидации повреждений не уточняются, пишет РИА Новости.

Поселки Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески и Стукалова Балка, пообещали в МЧС ЛНР, получат воду из Луганска. При необходимости воду доставят автоцистернами.