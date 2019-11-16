МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 20019 года. По данным полицейских, с начала этого года были задержаны почти 680 тысяч человек.

Большинство из них — мужчины, причем каждый третий был нетрезв. 433 тысячи задержанных — безработные, а 383 тысячи — рецидивисты.

В справке указывается, что в этом году снизился уровень преступности среди несовершеннолетних и студентов, пишет ТАСС.

В России число преступлений с применением огнестрельного оружия в 2019 году снизилось на 6 процентов по сравнению с январем — сентябрем 2018 года — 4,2 тысячи. Полицейские отметили, что в Чечне и на Камчатке, напротив, число таких преступлений существенно выросло.

Раскрываемость преступлений со стрельбой составила 75 процентов. Незначительно, но снижается число случаев незаконного оборота оружия, хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатки.