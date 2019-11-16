Фигуристы Бойкова и Козловский идут первыми на Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России, который проходит в Москве. За свое выступление они получили 80,14 балла.

Следом за ними расположился еще один дуэт из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Судьи оценили их прокат на 76,81 балла. Тройку лучших замкнули россияне Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74).

Напомним, что Бойкова и Козловский в нынешнем сезоне уже одержали победу на втором этапе Гран-при в канадском Келоуне.