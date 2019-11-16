Погибшего при стрельбе в колледже студента похоронили в родном селе

В субботу в селе Среднебелая Амурской области похоронили Алексея Голубничего, убитого во время нападения на Амурский колледж строительства и ЖКХ. Как рассказала РИА Новости знакомая студента Екатерина Дидык, на похороны пришли более 200 человек. Она много лет живет по соседству и знает семью погибшего.

"Очень много людей приехали из колледжа. Его похоронили рядом с дедушкой", — рассказала Дидык.

В четверг студент 4-го курса колледжа Данил Засорин пришел пришел на учебу с ружьем и открыл огонь по однокашникам. Как считает следствие, причиной стал личный конфликт. Один студент был убит, а трое — ранены.

Дела против руководства ЧОПа и охранника, пропустившего в здание вооруженного человека, находятся в суде.

Власти Приамурья выплатят родным погибшего и пострадавших 2,5 миллиона рублей.