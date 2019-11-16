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16 ноября 201915:24 Салима Зариф

Привязал к стулу, угрожал утюгом: до Ещенко Соколов встречался с другой студенткой

Привязал к стулу, угрожал утюгом: до Ещенко Соколов встречался с другой студенткой

16 ноября на Кубани — прощание с Анастасией Ещенко, погибшей от рук петербургского профессора-бонапартиста Соколова. Эта шокирующая история пополнилась новыми подробностями и свидетельствами тех, кто лично знал их обоих.

В такой реконструкции и таком наряде ему еще не доводилось участвовать. Соколов — в бронежилете и в каске, чтобы не растерзали. Женский манекен нужен для следственного эксперимента. Своими ключами доцент открывает дверь в парадную. Рядом — цветы и фотография Анастасии Ещенко.

От парадной Соколова до набережной реки Мойка рукой подать. Той роковой ночью доцент, избавляясь от улик и тела жертвы, проделал этот путь не единожды. Не учел только, что на противоположном доме установлена камера видеонаблюдения, — записи с нее стали еще одним доказательством в деле об убийстве.

На кадрах видно, как убийца поочередно выбрасывает в Мойку три пакета с останками. Впоследствии один из них снесет течением в реку Екатерингофка, где его обнаружит случайный прохожий.

А на другой записи еще все хорошо. Вот они танцуют, Анастасия улыбается, вот Соколов советует ей выбрать другой бокал шампанского. Это снято в 2016 году на реконструкции бала бонапартистов 1808 года в саксонском Эрфурте.

И вот 3 года спустя он на следственном эксперименте реконструирует сцену ее убийства. Как только закованного в наручники историка выводят на набережную Мойки, ее облепляют журналисты и зеваки со смартфонами.

"Соколов будет этапирован в следственный изолятор, и там будет телевизор – все, что вы показываете, будет транслироваться в его камере. Это — еще один момент, когда надо отслеживать этику", — говорит Александр Почуев, адвокат Олега Соколова.

- То есть прямо о себе смотрит новости?

- Да, будет смотреть новостные ленты и не только. В том числе ток-шоу.

Кадры обыска. Квартира Соколова не кажется богатой, но обстановка вычурная: доспехи, мундир, бюст Наполеона. Анастасия была убита из этого обреза, стилизованного под пистолет XIX века, четырьмя выстрелами. По некоторой информации во сне, впрочем, следствие это пока не подтверждает. Известно только время: 2 часа ночи 8 ноября.

Уже гораздо позже — в половину седьмого вечера, с Соколовым по телефону разговаривал директор фонда "Цифровая история" Егор Яковлев — нужно было определить время и место записи анонса лекции.

"Он сразу сказал, что не хотел бы, чтобы оператор приезжал к нему домой, потому что его недавно ограбили и он не хочет посторонних. Меня это немного удивило, потому что я и не заикался, чтобы оператор приехал в квартиру. Тогда он назначил время, сказал, что у него большой перерыв", — вспоминает Яковлев.

Лекция должна была пройти в Москве. И для Соколова, и для Ещенко фонд заранее купил билеты. Она везде его сопровождала. Скромная, деликатная. Невеста, а еще ассистентка и соавтор. Вполне самостоятельный и самобытный исследователь. За пять дней до трагедии на Международном историческом форуме вместе с Ещенко и Соколовым выступала с докладом профессор РГГУ Анастасия Готовцева.

"У нее был доклад интересный, хороший, и она действительно работала в архиве. И когда она на слайд вывела свои архивные шифры, я подошла к ней и сказала: зачем вы раскрываете свои источники, этого не надо делать. И она как-то промолчала. А он сказал: нет, мы надеемся на добропорядочность", — сказала Готовцева.

Их роман длился пять лет, отношения начались, когда Анастасия была еще на третьем курсе. А до этого у историка был роман с другой студенткой, который тоже чуть было не закончился трагедией. Вот заявление в милицию, в котором девушка описывает, как Соколов, не желая расставания, привязал ее к стулу и угрожал утюгом.

"У него вечно были какие-то юные возлюбленные. Согласно их преподавательской идеологии, что жены стареют, а студентки 3 курса, они не стареют никогда. Поэтому регулярно производился рекрутский набор студенток в жены или любовницы", — рассказал журналист Александр Невзоров.

Вот еще одно заявление на Соколова — уже в прокуратуру по следам событий на фестивале реконструкторов в Бородинском музее-заповеднике. 2007 год. Здесь сказано, что историк палил из ружей, используя настоящий порох, оскорблял американца, исполняющего роль Наполеона, стравливал гусарские полки и возглавил французских кавалеристов, которые нанесли вполне реальные увечья своим русским коллегам.

"Он на какое -то время был отлучен от мероприятий на Бородинском поле, потому что Бородинский музей посчитал, что он достаточно конфликтный человек", — рассказал Илья Ульянов, руководитель клуба "Движение и реконструкция".

А это снято год назад в Институте истории СПбГУ. Студент задает вопрос, который лектору не нравится. Молодого человека скручивают и выводят из аудитории.

Университетская комиссия тогда признала, что преподаватель превысил свои полномочия, но в то же время отметила: имела место провокация. Студент задавал вопрос о конфликте ученого с московским историком Евгением Понасенковым, который обвиняет Соколова с плагиате. Суд он проиграл, но объявил информационную войну.

"На мой взгляд, травля, которая сопровождалась и пранкерскими розыгрышами, и письмами, и судами, и постоянным потоком клеветы в Интернете, могла усугубить ситуацию, повлиять на нее", — отметил Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, доцент СПбГУ.

Коллеги и ученики вспоминают, что Соколов очень тяжело переживал нападки, однако сам, столкнувшись с неприятием своего мнения, не стеснялся в средствах. Кумиром его был Наполеон Бонапарт, который говорил: "Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить".

"Это в некотором смысле логика 90-х годов: нет человека — нет проблемы. Когда студент задает вопрос неудобный, то может срабатывать такая психологическая защита: удалить. Когда-то с кем-то ссоришься, также может включаться психологическая защита в виде отрицания", — пояснил Алексей Демьяненко, врач-психиатр, психотерапевт, заведующий психотерапевтическим центром.

Соколов в суде то воет и плачет, то окидывает зал надменным, почти наполеоновским взглядом. Говоря о мотивах, пытается представить дело так, будто это Анастасия бросилась на него с ножом. Якобы она ревновала историка к детям. После — уже в изоляторе — просит не сажать его с рецидивистами, а также обеспечить литературой и привезти очки.

Доцент Соколов теперь совсем не похож на блистательного Сира — так его называли реконструкторы. Он был легендой. Кавалер ордена Почетного легиона. Всегда в образе генерала наполеоновской армии. Немолодой, но статный. Жил на грани времени, нормы, морали. Тем и привлекал. Психиатрическую экспертизу Соколову назначат в ближайшее время.

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