Гильерме выйдет в стартовом составе сборной России против Бельгии

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме будет защищать ворота сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против футболистов из Бельгии. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Гильерме будет играть и должен действовать качественно. Шунин и Джанаев находятся в хорошем состоянии. Мы никого не делим на вторых и третьих", – цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее стало известно, что против бельгийцев из-за травм не сыграют ведущие полузащитники сборной России Денис Черышев и Александр Головин, выступающие соответственно в "Валенсии" и "Монако".

Напомним, что команды России и Бельгии сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. В этом матче решится судьба первого места в группе I, на которое претендуют россияне и бельгийцы.