Корабли Балтфлота зашли в Тартус

Сторожевик "Ярослав Мудрый", буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" второй раз за дальний поход зашли в сирийский порт Тартус. Перед этим отряд провел тренировку в Средиземноморье.

Как уточняет "Интерфакс", корабли Балтфлота отработали маневрирование и поиск субмарин, а также осуществили электронные пуски.