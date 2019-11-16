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16 ноября 201910:44

Сербский президент Вучич попал в кардиологию

EPA

Александр Вучич госпитализирован из-за кардиоваскулярных проблем. Здоровьем сербского лидера занялись специалисты белградской Военно-медицинской академии.

Вучич попал в больницу накануне, однако президентский генсекретариат сообщил об этом лишь сегодня, передает РИА Новости. Состояние политика не уточняется.

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