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16 ноября 201914:48 Валентин Богданов

Трампа обвинили в манипулировании. Стоуну грозит 50 лет

Трампа обвинили в манипулировании. Стоуну грозит 50 лет

Свежий опрос об импичменте в Америке: за — 44%, против — 40%. Опять раскол? Между тем пошла уже и реакция на показания, которые на многочасовых публичных слушаниях дала бывшая посол Штатов на Украине Йованович.

Известная в кругу друзей как Маша экс-посол в Киеве Мари Йованович почти в два раза перекрыла рекорд первых слушаний в рамках процедуры импичмента. Одна отвечала на вопросы конгрессменов дольше, чем действующий посол на Украине Тейлор и помощник госсекретаря Кент делали это вдвоем. Впрочем, республиканцам все равно не хватило.

Уже довольно прочно вселившаяся в американскую политику Украина чуть не прорвалась наружу в виде открытой потасовки. И все идет к тому, что скоро прорвется.

"Это второй день полного провала Адама Шиффа и его режима секретности. Как мы видели, он устанавливает правила по ходу слушания. Он не позволяет нам использовать наше собственное время, отведенное республиканцам. Во время слушания меня прерывали около шести раз. Это просто нелепое злоупотребление властью со страны Шиффа", — заявила Элиза Стефаник, член Палаты представителей от республиканцев.

Главные претензии Йованович — к трамповскому адвокату Джулиани. Экс-посол уверена, что на родину ее вернули после того, как бывший мэр Нью-Йорка сговорился с украинцами. Прокурор Манхэттена уже ищет возможные финансовые нарушения, подозревая в Джулиани иноагента без регистрации. Но причем тут Трамп, резонно спрашивают республиканцы?

"Второе слушание, третий свидетель. Свидетель, у которого нет никаких знаний их первых рук по теме расследования. Свидетель, который никогда не общался с президентом, который не присутствовал во время телефонного разговора, который даже не был в Украине в это время. Свидетель, который покинул страну, еще до инаугурации президента Зеленского", — отметил Джим Джордан, член Палаты представителей от республиканцев.

Трамп на этот раз слушания смотрел. И даже в режиме онлайн через Twitter нападал на Йованович. Также в реальном времени ему отвечали демократы, обвинив президента США в манипулировании.

Шуткой стоило бы назвать попытки и тут отыскать "российский след", но не было похоже, что в студии CNN кто-то шутил: "Кому выгодна ситуация, когда президент США уничтожает своих послов? России. Это выгодно для России. Это несет за собой долгосрочные последствия".

"Охота на ведьм", как это называет президент США, продолжается четвертый год, а началось все с дела бывшего советника Трампа Роджера Стоуна. Накануне присяжные в Федеральном суде Вашингтона признали его виновным. Помимо ложных показаний Конгрессу есть в деле Стоуна и давление на свидетеля.

Роджеру Стоуну припомнили разговор с радиоведущим Рэнди Кредико, у которого, как считается, были связи с WikiLeaks. Стоун в качестве угрозы якобы цитировал Кредико фразы из фильма "Крестный отец". Сам он говорит, что это была неудачная шутка. Но юмор не оценили — политконсультанту грозит 50 лет тюрьмы.

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