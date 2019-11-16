Зверства эстонских карателей: у дела нет срока давности

Что такое фашизм? УФСБ России по Псковской области рассекретило данные о зверствах эстонских карателей в отношении беззащитных людей во времена Великой Отечественной.

Консервные банки и осколки от бутылок лежат здесь со времен Великой Отечественной. Но эти военные артефакты меньше всего интересуют историков — на этом месте находились братские захоронения после массовых расстрелов.

В общей могиле в селе Андрохново лежали десятки тел, треть из которых — дети. Следственные действия проходили в далеком 1967 году. Гриф "секретно" с этого дела Псковское управление ФСБ сняло только в этом году. Архивы скрывали страшное.

"Из материалов дела. В 20 метрах от поселка Андрохново в яме было обнаружено большое количество пепла костей, сожженных человеческих трупов", — говорится в документах. Сто страниц машинописного текста — показания тех, кто в период с 1941-го по 1944 годы были свидетелями или непосредственными участниками массовых казней под Псковом.

Впервые обнародованы фамилии палачей. Веедлер, Торн и Лепметс — эстонцы по национальности. Состояли в так называемой тайлькоманде — полиции безопасности. На допросах убийцы подробно описывали жестокие расправы.

Мария Рогозина — одна из немногих выживших в деревне Ланева Гора. Осенью 1943-го она вместе с отцом поехала в Псков продавать сено. Когда вернулась, деревни уже не было.

В тот день погибли 65 человек. Всех жителей деревни загнали в избы, расстреляли, а потом подожгли. Таким образом эстонские националисты мстили за партизанскую засаду.

"Сразу после войны многие из них были осуждены за службу в немецкой армии, а вот эту деятельность — издевательства и расстрелы советских граждан — они скрыли", — отметил Анатолий Васильев, бывший следователь Управления КГБ РСФСР по Псковской области.

Анатолий Васильев расследовал это громкое дело. Ланева Гора стала одной из 325 деревень, сожженных фашистами в Псковской области.

В материалах рассекреченного дела впервые подробно рассказывается об устройстве лагеря для военнопленных. Людей из окрестных деревень привозили на бывший кожевенный завод. Здесь по-прежнему сохранились бочки для мыловарения и шкуры животных. Непосильный каторжный труд сочетался с пытками, издевательствами и побоями.

Но самые массовые расстрелы происходили на территории лагеря в деревне Моглино. Убийств было так много, что ни один из обвиняемых не мог вспомнить точное мест захоронения.

Из всех военных преступников наказание понесли только трое. Остальные сбежали или сменили имя.

После публикации документов историки планируют возобновить раскопки. А значит, у этого уголовного дела все еще нет срока давности.