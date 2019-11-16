Скончался лидер "Новой России" и эксперт "60 минут" Никита Исаев

Директор Института актуальной экономики и лидер "Новой России" Никита Исаев скончался в поезде по пути из Тамбова в Москву. Ему был 41 год.

Как сообщил в своем "Телеграме" ведущий ВГТРК Владимир Соловьев, Исаеву резко стало плохо, скорая не успела до него доехать.

Он был колумнистом "Комсомольской правды" и экспертом программы "60 минут". Вместе с Исаев в поездке была его коллега Алина Жестовская, передает телеканал "Россия 24". КП подтвердила печальную новость.