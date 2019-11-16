В Сирии начал работу седьмой российско-турецкий патруль

В районе населённого пункта Камышли в Сирии начал работу седьмой совместный российско-турецкий патруль. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В военном ведомстве уточнили, что он работает в приграничном районе к северу от города.

Представители обеих сторон уточнили маршруты: двигаются от пункта пропуска Дейрун-Ага на восток вдоль границы Сирии и Турции. В составе группы восемь единиц техники, в том числе, российские "Тигры" и БТР-80. Отмечается, что с воздуха район патрулируют вертолёты ВКС России, передает телеканал "Россия 24".