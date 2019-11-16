США не понимают, какого джинна выпускают из бутылки

Искренне возмущают записные комментаторы всего и вся, которые активно комментируют и говорят много глупостей про Боливию. Спору нет: столь стремительный уход президента Эво Моралеса и бегство его в Мексику — сюжет крайне интересный, особенно учитывая, как Боливия богата газом, серебром, а еще, кстати, литием.

В этой стране сходятся интересы много кого. Но, например, когда дело доходит до провозгласившей себя президентом сенатора Жанин Аньес, добрая половина комментаторов произносят ее фамилию, как "АньЕс". Ну, а если ты даже не знаешь, куда ставить ударение, какая цена твоей аналитики? Давайте разберемся.

Итак, скоро 200 лет, как бывшая испанская колония Верхнее Перу получила независимость, а Боливией начала называться, потому что ее первым избранным президентом стал генерал-освободитель Симон Боливар. Кстати, правильно, именно так: БолИвар, а на БоливАр. Но с него же с президентскими полномочиями начинаются метаморфозы: на должности главы государства он провел всего 139 дней.

По состоянию на сегодня Боливия — страна-рекордсмен: больше всего президентов за историю. А именно: за 194 года независимости главами государства избирались или, как сейчас, сами себя провозглашали рекордные 65 человек, из которых теперь свергнуты были 28. Самое короткое президентство — 6 дней. Средняя продолжительность — 2 года 11 месяцев. И эта средняя продолжительность хоть как-то расширилась благодаря Эво Моралесу. Первый президент-индеец пробыл в должности рекордные для Боливии 13 лет 9 месяцев и 18 дней.

А еще конечно, Моралес вошел в историю как человек, который в Совбезе ООН открыто атаковал Соединенные Штаты, а, например, в интервью "Вестям в субботу" недавно так высказался об итогах переговоров Трампа с Ким Чен Ыном

- Кто добился большего успеха на саммите в Сингапуре: президент Трамп или председатель Ким?

- Я бы на этот вопрос ответил так: обещание отказаться от ядерного оружия дал Ким, но не США. А хотелось бы добиться денуклеаризации не только Северной Кореи, но и Соединенных Штатов, — подчеркнул Моралес.

При этом у себя в стране он добавил к государственному флагу стяг индейцев, преобразовал Республику Боливию в "многонациональное государство", конечно, прижал белые элиты, уравняв в правах испанский язык с 36 языками коренных индейских народов, но и обеспечил рекордные для всей Латинской Америки нулевую инфляцию, кратное сокращение бедности и экономический рост. Почему же он сейчас был вынужден бежать?

Не будем подробно пересказывать то, что уже известно: как Эво Моралес проиграл референдум о продлении своих полномочий, как все-таки выставился на четвертый подряд срок и как во время подсчета голосов "вдруг" отключили свет в Центризбиркоме, а когда электричество включили, то Моралес был уже победителем. После этого и начались беспорядки, а пересчет голосов Организацией американских государств был уже потом. И обнаружились манипуляции.

Вопрос: что же это сторонники Моралеса все-таки требуют его возвращения, перекрывают улицы? Но Россия все-таки признала действующим и. о. президента сенатора Жанин Аньес. Спросим у того, кто считается одним из лучших специалистов по Боливии в мире — российского исследователя Андрея Щелчкова, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника ИВИ РАН, члена Всемирной ассоциации боливийских исследований.

"Боливийцы привыкли к таким вещам, их не возьмешь ни динамитом, ничем. Они заперлись в правительственном квартале, никого туда не пускают. Поэтому вы хоть с динамитом, хоть с палками ходите, динамита там много, они там им работают — шахтеры в шахтах. Поэтому его легко достать, и они периодически ходят и кидают динамитные шашки, не хлопушки, а именно динамитные шашки в воздух, там все грохочет. Могут и в полицию кинуть. Но это не сдвинет ситуацию, пока военные охраняют президентский дворец", — отметил Андрей Щелчков.

Кстати, о военных. Это ведь именно их предложение Моралесу уйти в отставку и переломило ситуацию (сначала-то Моралес предлагал провести повторные выборы). Знаете судьбу военачальника, который и зачитывал текст? Он повторил, если хотите, судьбу маршала Жукова. Тот ведь помог Хрущеву избавиться от "антипартийной группы" Молотова и Маленкова, после чего и сам был смещен со своих постов за, как шептались, "бонапартизм". У боливийских военных с бонапартизмом все в порядке.

Еще в самом первом интервью "Вестям в субботу" Эво Моралес вспоминал, как и он сам, будучи солдатом-срочником, участвовал в одном из переворотов. Но кого военные поддержат теперь?

Вернемся к упрощениям от записных "комментаторов" всего и вся. А именно что против левого Моралеса на выборах были проамериканские правые и по этой причине надо чуть ли не распустить ОАГ, при которой вообще-то аккредитован российский посол. Да нет, не надо прикрывать ошибки исключительно влиянием извне. Моралес и сам наломал дров, а его главный соперник шел от партии еще более левой, от бывших коммунистов-маоистов. Но сейчас вакуум действительно заполняют правые — не столько даже и. о. президента Аньес, сколько Камачо. Андрей Щелчков рассказывает поразительные детали: "У всех на устах этот "мачо Камачо", который является действительно очень опасным экстремистом. И он не один такой в Санта-Крус. Там большая история таких экстремистов, начиная с венгра Росса, был такой, который у нас в школе КГБ учился и создавал в Боливии фашистские отряды".

Фашистские отряды — это, к сожалению, никакой не миф. Уже найдены твиты прошлых лет и.о. президента Жанин Аньес. Она признавалась, что "мечтает о Боливии, свободной от индейцев". А индейские праздники называла "сатанинскими". Это — откровенный реваншизм.

Россия и. о. президента Аньес признала именно как фигуру переходную — до следующих выборов. А в США буквально рукоплещут — за то, что она признала оппозиционера Гуайдо президентом Венесуэлы, вывела свою страну из Боливарианского альянса, где Боливия была вместе с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. Но в США, похоже, не понимают, какого еще джинна выпускают из бутылки, а всезнайки именно это, самое важное, и пропускают.

На одном из фото — Адольф Гитлер, а рядом — создатель нацистских штурмовых отрядов СА Эрнс Рем, соорганизатор гитлеровского "Пивного путча". И где же он оказывается в 1928 году? Он не в немецкой, а в боливийской военной форме.

"Да, он побывал в Боливии. Там он даже порезвился в свое время", — рассказал Андрей Щелчков.

В Боливии хватает и своих этнических немцев, в частности, в 30-е президентом был Герман Буш. Но настоящих нацистов в страну призвали, чтобы строить новые армию и полицию и отравить белые элиты расистскими идеями. Эрнст Рем оставил свое след в этих краях.

"Скандальная его история связана с тем, что он занимался педофилией — с мальчиками-кадетами в Боливии. Он оставил печальный след. Но после этого там много было фашистов", — отметил Андрей Щелчков.