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16 ноября 201911:41

Два рассвета, вино на завтрак, аэробика: исторический и странный полет

dailymail.co.uk

Daily Mail сообщила об особенностях исторического рейса из Лондона в Сидней. Журналист издания был на борту "Дримлайнера", совершившего беспосадочный перелет 14 ноября.

По словам корреспондента, рейс был со странностями: два рассвета, бутерброды со стейком, вино на завтрак, занятия аэробикой.

Специальные меню и упражнения были разработаны физиологами для пассажиров Qantas Airlines, чтобы облегчить долгий перелет (это был самый долгий авиарейс в истории — 19,5 часа).

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