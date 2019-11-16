Два рассвета, вино на завтрак, аэробика: исторический и странный полет

Daily Mail сообщила об особенностях исторического рейса из Лондона в Сидней. Журналист издания был на борту "Дримлайнера", совершившего беспосадочный перелет 14 ноября.

По словам корреспондента, рейс был со странностями: два рассвета, бутерброды со стейком, вино на завтрак, занятия аэробикой.

Специальные меню и упражнения были разработаны физиологами для пассажиров Qantas Airlines, чтобы облегчить долгий перелет (это был самый долгий авиарейс в истории — 19,5 часа).