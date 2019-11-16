Момент подрыва банкомата в Подмосковье попал на видео

В ночь на минувшую пятницу, 15 ноября, неизвестные взорвали банкомат, расположенный в селе Марфино в подмосковном городском округе Мытищи. Камера наблюдения запечатлела противоправные действия дерзких налетчиков.

Жертвой злоумышленников стал терминал, установленный в супермаркете. Судя по кадрам, им удалось вскрыть банкомат. Это подтверждает один из очевидцев инцидента, показания которого приводят СМИ.

Полицейские работают над установлением всех обстоятельств преступления, "подрывников" уже ищут.