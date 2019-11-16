Foreign Policy сообщил о финансовых требованиях США к Южной Корее и Японии

Президент США Дональд Трамп через помощника по национальной безопасности Джона Болтона передал в июле требование к правительствам Японии и Республики Корея об увеличении военных расходов. Как сообщили источники журнала Foreign Policy, на содержание американских контингентов в 54 тысячи и 28 тысяч солдат необходимо ассигновать вчетверо больше средств.

Белый дом рассчитывает, что Токио потратит на американскую базу на Окинаве и другие подразделения 8 миллиардов долларов. От Сеула ждут повышения расходов до 5 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Эксперты, опрошенные журналом, единодушны в том, что такая политика способна серьезно испортить отношения США с азиатскими союзниками.

Трамп начиная с 2016 года требует от стран-участниц НАТО увеличить военные бюджеты. США не будут платить за безопасность других стран, заявил американский президент.