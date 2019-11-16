Биатлонистка Миронова выиграла вторую контрольную гонку в Тюмени

Российская биатлонистка Светлана Миронова одержала победу и во второй спринтерской гонке на отборочном этапе в Тюмени. Она преодолела 7,5 километра за 23 минуты 51,2 секунды. Таким образом, Миронова обеспечила себе место в сборной России на первых этапах Кубка мира.

Второе место заняла Екатерина Глазырина, уступившая лидеру 3,4 секунды. В тройке лучших оказалась и Ирина Старых (+11,5).

Теперь тренерскому штабу сборной России предстоит определить состав национальной команды на первые этапы Кубка мира. По итогам прошлого сезона в него уже попала Екатерина Юрлова-Перхт.

На первом этапе Кубка мира также выступит Виктория Сливко, получившая личную квоту как победить общего зачета Кубка IBU прошедшего сезона.