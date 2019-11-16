Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.

Интерес к традиционным сигаретам снизился на 5-7 процентов, в то время как продажи стиков выросли за год в 4,5 раза.

Стики для электронных сигарет чаще покупают жители Москвы и городов-миллионников, при этом на электронные сигареты переходит не только молодежь, как раньше, но и более возрастные покупатели.

Параллельно в аптеках снижается спрос на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью — этом году продали на 200 тысяч упаковок меньше, чем в прошлом. Эксперты полагают, что курильщики теперь стараются завязать с вредной привычкой при помощи электронных сигарет, чему немало способствует реклама. Кроме того, производители электронных сигарет и систем нагревания табака подчеркивают их небольшой вред по сравнению с обычным табаком.

Однако, предупреждают специалисты, все эти средства не безвредны, и бросать курить лучше традиционными способами.