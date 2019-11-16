Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь

Пресс-секретарь лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева подтвердил его смерть в ночь на субботу. Как рассказал Александр Макаренко РИА Новости, Исаеву стало плохо в поезде во время возвращения в Москву из рабочей поездки в Тамбов.

Бригада скорой помощи, вызванная на станцию Узуново, зафиксировала смерть 41-летнего пассажира, сообщили в РЖД.

Как написала в Facebook спутница Исаева Алина Жестовская, "скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего". О дате и месте похорон Жестовская пообещала сообщить дополнительно.