Путин и Медведев поздравили Боровика с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием журналиста Генриха Боровика, отметив его талант и профессиональное мастерство, пожелав здоровья и бодрости духа. Глава государства добавил, что материалы юбиляра "служат подлинным эталоном профессионального мастерства". Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В свою очередь, председатель правительства Дмитрий Медведев похвалил "особую авторскую интонацию" Генриха Боровика, передает ТАСС. И президент, и премьер отметили работу журналиста в горячих точках, передает ТАСС.

Боровик родился в Минске в 1929-м. Выпускник МГИМО. Работал в "Огоньке", АПН, "Литературной газете". Занимается благотворительностью.